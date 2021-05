Nieuwe ontruimingen in Lelystad om verdachte stof in riool

De brandweer heeft een nieuw gebied in de woonwijk Punter in Lelystad ontruimd waar gisteravond een benzine-achtige stof werd ontdekt in het riool. Volgens de gemeente wonen er ongeveer vijftig mensen in het deel van de wijk. Vanuit een gemaal in de buurt is de stof waarschijnlijk deels in het riool van een paar straten verderop beland, zegt de gemeente.

Eerder op de dag mocht een deel van bewoners uit de wijk juist weer terug naar huis na te zijn geëvacueerd vanwege een vreemde lucht uit het riool. Zo'n 400 tot 500 mensen uit zestien straten moesten de nacht elders doorbrengen, bewoners van negen daarvan mochten weer naar huis, meldt Omroep Flevoland.

De bewoners die nu hun huizen moeten verlaten, wordt verzocht opvang te zoeken bij familie en vrienden buiten de wijk. Voor wie dat niet lukt, wordt opvang geregeld. Uit metingen bleek dat de concentratie van de benzine-achtige stof die sinds zaterdag in het riool zit, daar nu te hoog is.

Het gemaal waardoor de stof waarschijnlijk weer in een riool belandde, was opgestart om rioolwater elders uit de wijk direct naar de afvalwaterzuivering te pompen. Sinds afgelopen nacht is de brandweer het riool aan het leegpompen en leegspoelen. Ook worden metingen uitgevoerd.

RIVM onderzoekt stof

Mensen die terugkeren, moeten hun huis goed ventileren en de kranen even laten doorlopen. Het is nog niet bekend wanneer de overige bewoners kunnen terugkeren. Zij mogen wel het gebied even in om huisdieren op te halen.

Het is nog niet duidelijk welke stof er in het riool is terechtgekomen. Het RIVM onderzoekt monsters die de brandweer heeft genomen.