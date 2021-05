Deel geëvacueerde bewoners Lelystad mag weer naar huis

Een deel van de bewoners van een wijk in Lelystad die gisteren werd geëvacueerd vanwege een vreemde lucht uit het riool, mag weer naar huis. Zo'n 500 mensen uit zestien straten moesten de nacht elders doorbrengen, bewoners van negen daarvan mogen weer naar huis, meldt Omroep Flevoland.

Mensen die terugkeren, moeten hun huis goed ventileren en de kranen even laten doorlopen. Het is nog niet bekend wanneer de overige bewoners kunnen terugkeren. Zij mogen vanmorgen wel het gebied even in om huisdieren op te halen.

Het is nog niet duidelijk welke stof er in het riool is terechtgekomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt monsters die de brandweer heeft genomen.

Benzine-achtige geur

De brandweer is afgelopen nacht begonnen met het leegpompen en doorspoelen van het riool. Het gespoelde rioolwater wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuivering in Lelystad. Daarvoor is het gemaal bij de Gondelbrug aangezet, zodat de nog onbekende stof verder wordt verdund.

Het is mogelijk dat bewoners in de wijken rondom het gemaal daardoor nu een benzine-achtige geur ruiken.