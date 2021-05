Vrouwen 'underdog' FC Twente gaan voor titel: 'Wij leveren altijd strijd'

'Underdog' FC Twente gaat voor de landstitel: 'Wij leveren altijd strijd' - NOS

Het is bloedstollend spannend in de kampioenspoule van de eredivisie voor vrouwen. FC Twente leidt met twintig punten, op één punt gevolgd door PSV en Ajax, clubs met een groter budget dan Twente. Zondag gaat de koploper op bezoek bij Ajax op De Toekomst. "Qua budget staan we onderaan, dus het is niet gek dat we als underdog worden beschouwd", zegt Twente-speelster Sisca Folkertsma. "Als team doen we het heel goed. We zijn een goed collectief. Wij gaan zeker voor het kampioenschap."

De stand in de kampioenspoule - NOS

De 23-jarige Folkertsma heeft om meerdere redenen de motivatie om een landskampioenschap te vieren, en wel óp het veld. In 2018 werd ze landskampioen met Ajax, maar zat ze vooral op de bank en de titel van Twente in 2019 maakte ze maar half mee door een zware knieblessure. In 2017 maakte Folkertsma deel uit van de gouden EK-selectie, die in eigen land de Europese titel veroverde, maar kwam ze niet in actie. Het WK van 2019 ging door een knieblessure aan de neus van Folkertsma voorbij.

Voor Ajax-speelster Caitlin Dijkstra wordt het een wedstrijd met gemengde gevoelens. Ze speelt komend seizoen voor FC Twente Vrouwen. De 22-jarige verdediger tekende eind april een contract voor één seizoen met een optie voor een tweede seizoen.

Folkertsma is nu een sleutelspeelster in een sterk jaar met Twente. Ze droomt al van een feestje. "Ik wil op het veld staan bij het laatste fluitsignaal", zegt ze. Nog een jaar Jansen bij Twente Renate Jansen tekende onlangs een nieuw contract bij FC Twente. De 47-voudig Oranje-international gaat voor haar zevende seizoen in Enschede. Ze kwam in 2015 over van ADO Den Haag, werd in 2016 en 2019 kampioen en veroverde in 2020 de Eredivisie Cup met Twente.

Renate Jansen (m) in duel met Mandy van den Berg (l) en Esmee Brugts (r) van PSV - Pro Shots

De aanvoerster blijft bescheiden als haar wordt gevraagd naar haar rol bij Twente. "Ik werk gewoon hard", zegt de 30-jarige Jansen. "Als ik en een paar anderen dat doen, gaat iedereen mee. Voor mij is het leuk om de jonge speelsters beter te maken en te helpen in het groepsproces. Ik probeer anderen in hun kracht te laten spelen." Niets voor niets blijft Jansen Twente trouw. "Ik heb het heel erg naar mijn zin", zegt de aanvalster. Verrassend vindt ze de koppositie van haar club niet. "We hebben goede speelsters, internationals en jeugdinternationals. Het is een mooie mix van jeugd en ervaring. Onze kracht is dat we altijd strijd leveren." FC Twente nam vorige week de koppositie in de eredivisie over door een 2-1 zege bij PSV en kan zondag op bezoek bij Ajax een nieuwe slag slaan. Jansen heeft er alle vertrouwen in en dat geldt ook voor Folkertsma. "Ik heb het geloof dat we het seizoen mooi kunnen afsluiten", zegt laatstgenoemde