Duitse verzetsstrijdster Sophie Scholl leeft voort op Instagram

"Ich bin Sophie Scholl" - SWR

"Vandaag is het 4 mei 1942, en mijn trein vertrekt bijna. Vanmiddag ben ik al in München. Eindelijk weg uit Ulm, waar ik het nauwelijks nog kan uithouden. Ik verheug me op alles wat gaat komen." Zo begint Sophie Scholl haar eerste story op Instagram. Zelfbewust en levenslustig kijkt ze in de camera. Ook het unboxen heeft ze onder de knie, maar dan in omgekeerde volgorde: we zien wat ze allemaal in haar koffer stopt om mee te nemen. Kleren natuurlijk, net als boeken voor haar broer en een foto van haar vriend. Je zou bijna vergeten dat Sophie Scholl geen influencer is die in 2021 alle gebeurtenissen van haar leven filmt, maar een jonge vrouw die dat doet in 1942, midden in de oorlog. En dat is precies de bedoeling van de makers achter het nieuwe Instagram-account @ichbinsophiescholl. Tot 18 februari - de dag dat Sophie Scholl wordt opgepakt- kunnen volgers dagelijks meekijken in haar leven:

Verzetsheldin Sophie Scholl, 'influencer' in 1942 - NOS

Het account is een project van de Duitse publieke omroep naar aanleiding van de 100e geboortedag van Scholl op 9 mei. Ze is hét uithangbord van het verzet tegen de nazi's in Duitsland. Samen met haar broer Hans was ze actief in de verzetsgroep 'Die weisse Rose'. Bij het verspreiden van pamfletten in de universiteit van München werd Scholl begin 1943 betrapt. Een paar dagen later werd ze geëxecuteerd, ze stierf onder de guillotine. Op dat moment was ze pas 21 jaar oud. Elke Duitser kent haar verhaal. In het land zijn talloze scholen en straten naar haar vernoemd, en de hoeveelheid boeken, films en documentaires is eindeloos. Om het levensverhaal van Sophie Scholl te blijven vertellen, in het bijzonder aan jongeren, is ze nu dus ook dagelijks met posts en stories te volgen op Instagram.