De vier tieners van Ajax: van volwassen Gravenberch tot taaie Timber

"Het is ontzettend knap hoe volwassen hij presteert, ook in de Europa League", vindt Van der Veen. "Hij moest van Erik ten Hag aan zijn omschakeling werken en je ziet dat hij dat oppakt. Hij deed altijd al werkelijk iets met feedback van trainers."

Zijn prodentsmile werkt ontwapenend en toont de branie van Gravenberch, nu al volwassen spelend als een van de dirigenten van Ajax. En niet als eendagsvlieg: 48 wedstrijden speelde Ajax dit seizoen vooralsnog, 44 keer deed Gravenberch mee. Altijd in de basis. Inmiddels is Gravenberch kandidaat om mee te gaan naar het EK.

Jarenlang stroomden ze door diverse jeugdteams op de Toekomst en van Oranje. Met een van de radartjes achter het succes, trainer Peter van der Veen, kijken we naar de individuele ontwikkeling van de vier talenten en hoe hard er is gewerkt om dit te bewerkstelligen.

Van der Veen vertelt dat hij met Gravenberch en diens moeder naar school ging, om te praten met de mentor van de puber. "Ryan deed niet zijn best en we zeiden dat hij niet mocht trainen zolang hij dat niet deed", vertelt Van der Veen. "Dat is discipline die er ook bij hoort."

Peter van der Veen (48) had deze vier talenten zo'n vier jaar onder zijn hoede, in de jeugd van Ajax en als bondscoach van jeugdelftallen van Oranje. Nu is hij assistent-trainer bij het Belgische Lommel SK. Deze vier jongens zitten bij hem "in het hart en in het hoofd".

Of die keer in Portugal, op trainingskamp met een Nederlands jeugdteam. "Ryan kwam door verplichtingen later. Het derde duel speelde hij, maar ik zag vooraf al dat hij er niet 'was'. Hij bracht niet wat hij kan. Dan moet je hem mentaal uitdagen, ik wisselde hem in de rust. Dat heb ik wel uitgelegd, maar het werd me niet in dank afgenomen, haha."

"Ryan wist het in de jeugd vaak beter. Althans, dat dacht hij. Hij was het er natuurlijk niet mee eens en liet dan weleens zijn schouders hangen", vervolgt Van der Veen. "Later sprak ik hem en dan vertelt hij dat hij de boodschap inmiddels heeft begrepen. Mooie gesprekken zijn dat."

Taaie Timber (19)

Lang leek Perr Schuurs de rechtercentrale verdediger van Ajax te zijn, maar vanaf de winterstop veranderde dat. Na een tijdje met meerdere blessures te hebben gekwakkeld, overtroef Timber geruisloos zijn concurrent achterin.

Timber bevestigde zijn status met sterke optredens in Europa en tegen onder meer Feyenoord, nota bene de club die hij in 2014 inruilde voor de jeugdopleiding van Ajax.

"Jurriën weet heel goed wat hij wel en niet kan, is heel serieus", weet Van der Veen. "Zijn kwaliteiten: snelheid, inzicht in ballen onderscheppen en het lef hebben om een spits uit te spelen."