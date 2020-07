Leidse farmaceut begonnen met testen coronavaccin op mensen

De in Leiden gevestigde farmaceut Janssen Vaccines is begonnen met het testen van een potentieel vaccin tegen het coronavirus op mensen.

Eerder dacht het bedrijf pas in september te kunnen beginnen met de zogenoemde klinische testfase. Maar de ontwikkeling van het vaccin is door een voorspoedige, preklinische fase versneld. De Nederlandse viroloog Hanneke Schuitemaker (hoofd virale vaccins bij Janssen) leidt die ontwikkeling.

Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, liet vorige maand al weten dat er eerder begonnen zou worden met de klinische tests "op basis van de bemoedigende preklinische gegevens en de samenwerking met de autoriteiten".

Het vaccin wordt in eerste instantie getest op 1045 gezonde volwassenen in de VS en België in de leeftijd van 18 tot boven de 65 jaar.

'In september volgende fase'

In de klinische fase wordt voornamelijk getest of het vaccin veilig is en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. In een latere fase wordt de daadwerkelijke werking van het vaccin pas getest, zegt Johan Van Hoof, hoofd van het vaccinprogramma van Janssen, tegen de Vlaamse omroep VRT.

"We hopen die fase in september al te kunnen opstarten", zegt hij. "Dan gaan er veel meer mensen gerekruteerd worden en dan gaan we echt kijken of het vaccin echt beschermt tegen het virus, of een ernstige ziekte ten gevolge van het virus voorkomt."

Mochten die resultaten bemoedigend zijn, dan zou het vaccin er in de eerste helft van 2021 kunnen zijn.

Vaccinrace

Op dit moment zijn er wereldwijd minstens 163 potentiële coronavaccins in ontwikkeling. Zeker 23 daarvan worden op dit moment bij mensen getest, de rest zit nog in de fase van laboratoriumtests en dierproeven.

De vaccins van het Jenner Instituut in Oxford en een Chinees vaccin zijn het verst in de ontwikkeling. De eerste testresultaten van die kandidaat-vaccins op mensen waren veelbelovend.