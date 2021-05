Basketballer Westbrook evenaart NBA-record triple-doubles uit jaren 70

Basketballer Russell Westbrook werd geen topscorer in het duel tussen Washington Wizards en Indiana Pacers, maar zal wel met een goed gevoel terugkijken op de wedstrijd. Hij maakte de 181ste triple-double in zijn loopbaan en evenaarde daarmee het NBA-record van Oscar Robertson.

De 32-jarige Westbrook was in Indianapolis goed voor 33 punten, 19 rebounds en 15 assists en had daarmee een belangrijk aandeel in de zege van Washington Wizards, dat na verlenging met 133-132 te sterk was voor Indiana Pacers.

De pointguard benutte in de laatste seconde van de verlenging twee vrije worpen en voorkwam vervolgens met een blok dat Caris LeVert een schot kon lossen.

Bradley Beal werd de topscorer van de avond. De 27-jarige basketballer van Washington Wizards was goed voor vijftig punten.