Adjudanten Valtteri en Sergio spelen sleutelrol in titanenduel Lewis versus Max

In de schaduw van het gevecht tussen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en uitdager Max Verstappen, wordt het duel tussen Valtteri Bottas en Sergio Pérez steeds boeiender. Hoewel ze vooralsnog een bijrol spelen in de grand prixs, kunnen hun prestaties doorslaggevend zijn in het duel om de wereldtitels. Wereldtitels, in meervoud. Want hoewel Formule 1-kijkers vooral oog hebben voor de coureurs, is voor Mercedes en Red Bull Racing het WK voor constructeurs minstens zo waardevol. Vooral omdat het prijzengeld oplevert. "Beide auto's moeten scoren. F1 is teamsport", benadrukt Red Bull-teambaas Christian Horner het belang van de tweede rijder. Horner veegde vanwege matige resultaten Verstappens vorige teamgenoot Alex Albon opzij in ruil voor Pérez, die constanter moet presteren. Topresultaten levert de Mexicaan nog niet, maar de doorgaans genadeloze teambaas toont begrip. "Checo begint zijn plek te vinden. Zijn tijd komt." In de kwalificatie voor de Spaanse grand prix ging het mis. Door een schuiver start Pérez van startplek acht.

Bottas gaat voor wereldtitel De rol die Pérez speelt bij Red Bull is niet identiek aan de positie van Bottas bij Mercedes. Al was het maar omdat de Fin nog steeds droomt van de wereldtitel. "Ik geef niet op. Hard werken wordt altijd beloond." Pérez heeft een jaarcontract en moet zich nog bewijzen. "Podiumplekken zijn het doel. Met deze auto kan ik races winnen", zegt hij zelfverzekerd. Maar toch, na drie races is eigenlijk al duidelijk wat de taak van Pérez en Bottas wordt: hun collega helpen in de WK-strijd en punten bij de concurrent wegkapen. Bottas legt zich er nog niet bij neer. "Teamorders zijn niet aan de orde. Het gat naar Lewis en Max is te overbruggen. Ik heb kansen gemist, maar ook pech gehad. De crash in Italië, defecte sensoren, slechte pitstops; er was altijd wat." Tijdens de GP van Imola crashte Bottas na een botsing met George Russell:

Een blik op de tussenstand in het WK illustreert dat Bottas (4e, 32 punten) en Pérez (6e, 22 punten) tekortschieten. Pérez heeft een excuus. "We hebben ontzettend weinig testtijd en ik hoef niet uit te leggen hoe sterk mijn teamgenoot is. Max haalt altijd 110% uit de auto. Ik moet zorgen dat ik in de buurt blijf." De Mexicaan bevestigt dat hij meelift op Verstappens afstelling. "Ik rij met een vergelijkbare setup. Het is zinloos om het totaal anders aan te pakken. Dan raken we juist de weg kwijt." En Pérez ziet lichtpuntjes. "Er gaat veel goed. In mijn tweede race voor Red Bull kwalificeerde ik al op de voorste rij. Ongelooflijk."

Max Verstappen in gesprek met zijn teamgenoot Sergio Pérez - EPA

Maar de coureur geeft toe dat hij meer moet laten zien. "Het valt tegen. Vooral op het kletsnatte Imola was een gemiste kans. We hadden daar een 1-2 moeten scoren, maar ik verknalde het. Iedereen maakte fouten, maar mijn uitglijders waren de duurste. Dat deed pijn. Ik weet hoe hard de monteurs werken. Ik heb mijn crew in de steek gelaten en wat recht te zetten." Anders dan voorganger Albon gaat Pérez niet gebukt onder de dominantie van Verstappen. "Het kan alleen maar beter worden: mijn zelfvertrouwen groeit elke ronde. Dat is essentieel. Alleen als je vertrouwen hebt, kun je alles uit de auto persen." Geruchten Ook Bottas negeert de dips uit het verleden. "We hebben nog twintig races te gaan en ik laat me niet afleiden door bijzaken." Bottas wordt geplaagd door geruchten. Vooral Britse media beweren onophoudelijk dat zijn stoeltje wankelt. Mercedes zou het Engelse wonderkind Russell spoedig willen promoveren. De doorgaans ijzig kalme Bottas reageert getergd. "Ik weet zeker dat ze me niet vervangen. Als ik hier win is het gezeur voorbij. Rijders tijdens het seizoen inruilen, dat doet alleen een ander team. Wij niet. Die verhalen zijn bullshit." Bottas noemt de rivaal nét niet bij naam, maar de sneer is duidelijk. Uitgerekend hier in Catalonië serveerde Red Bull in 2016 Daniil Kvyat rücksichtlos af. Max Verstappen kreeg promotie, won meteen en de rest is geschiedenis.

Valterri Bottas met zijn teamgenoot Lewis Hamilton - AFP