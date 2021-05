Wekdienst 9/5: De Klassieker in de Eredivisie • Catshuisoverleg over maatregelen

Maar eerst het weer. Vanochtend start met zon, maar in de loop van de ochtend kan in het westen en midden een enkele (onweers)bui voorkomen. Vanmiddag schijnt geregeld de zon en loopt de temperatuur op naar 22 tot 27 graden. In de avond neemt de kans op onweersbuien toe. De dagen daarna is het minder warm.

Goedemorgen! Vandaag wordt er in het Catshuis weer gesproken over eventuele versoepelingen en in de Eredivisie staat De Klassieker op het programma.

Wat kun je vandaag verwachten?

In het Catshuis komen experts en verantwoordelijke coronaministers bijeen om te bespreken of de coronamaatregelen weer iets versoepeld kunnen worden. Het overleg vond vorige week niet plaats omdat de druk op de ziekenhuizen te hoog was. Dinsdag is er weer een persconferentie.

In de Eredivisie staat De Klassieker op het programma; Feyenoord ontvangt in de eigen Kuip landskampioen Ajax. De wedstrijd is vanaf 14.30 uur live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO Radio 1 in Langs de Lijn.

Max Verstappen gaat in Barcelona op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen. De GP Spanje begint om 15.00 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Wat heb je gemist?

Restanten van de dertig meter lange Chinese raket, die eind vorige maand werd gelanceerd, zijn terechtgekomen in de Indische Oceaan. Dat melden Chinese staatsmedia. De brokstukken zouden ten zuidwesten van India en Sri Lanka in het water zijn gevallen. Volgens de Chinese autoriteiten is het grootste deel van de raket vannacht zijn verbrand bij het binnengaan van de dampkring.

Het was bekend dat de brokstukken dit weekend op aarde terecht zouden komen, maar niemand wist waar. Meerdere ruimtedeskundigen noemden de ongecontroleerde terugkeer op aarde van het ruimtepijn onverantwoord.

Anders nieuws uit de nacht:

Meer dan 400 bewoners Lelystad geëvacueerd om verdachte geur uit riool: Volgens de gemeente werden de woningen uit voorzorg ontruimd, omdat de geur mogelijk werd veroorzaakt door een brandbare stof.

Opnieuw confrontaties in Jeruzalem: Bij een nieuwe confrontatie tussen de Israëlische politie en Palestijnen in Oost-Jeruzalem zijn volgens hulporganisatie Rode Halve Maan zeker tachtig Palestijnen gewond geraakt. Volgens Israël raakte ook een agent gewond.

Politiebus reed voetganger aan bij coronaprotest Barneveld: De beelden van de aanrijding op een zebrapad gaan rond op internet. Het is niet duidelijk of de man gewond is geraakt. De politie zegt dat het incident wordt onderzocht.

En dan nog even dit:

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft bekendgemaakt dat een van zijn honden is doodgegaan. Bo, een Portugese waterhond, woonde van 2009 tot 2017 in het Witte Huis en stond daarom destijds ook wel bekend als "first dog".

"Onze familie is vandaag een ware vriend en loyale metgezel verloren", schrijft Obama op Twitter. De oud-president prijst Bo omdat hij goed kon omgaan met de drukte in het Witte Huis. "Hij kon hard blaffen, maar beet nooit. Hij hield ervan om in de zomer in het zwembad te springen en was fantastisch met kinderen."