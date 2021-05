Drukte in Brussel na sluitingstijd terrassen • Suriname donderdag weer in lockdown

De Surinaamse regering heeft bekendgemaakt dat donderdag opnieuw een volledige lockdown zal gelden. Die dag is een nationale feestdag vanwege het einde van de ramadan. Minister Ramadhin van Volksgezondheid zegt dat hij wil voorkomen dat er dan massale bijeenkomsten zijn.

De regering besloot dat ook op andere nationale feestdagen een lockdown wordt ingesteld. Eerder werd al aangekondigd dat Suriname vandaag in lockdown gaat, vanwege moederdag.

Op een persconferentie uitte Ramadhin zijn zorgen over het hoge percentage positieve testen. Afgelopen dag was bijna 29 procent van de testuitslagen positief. Het ging om 87 nieuwe coronapatiënten. Starnieuws meldt dat ziekenhuizen de opdracht hebben gekregen om de reguliere zorg af te schalen, om voldoende capaciteit over te houden voor de coronapatiënten.