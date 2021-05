Obama's treuren om dood voormalige 'first dog' Bo

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft bekendgemaakt dat een van zijn honden is doodgegaan. Bo, een Portugese waterhond, woonde van 2009 tot 2017 in het Witte Huis en stond daarom destijds ook wel bekend als "first dog".

"Onze familie is vandaag een ware vriend en loyale metgezel verloren", schrijft Obama op Twitter. De oud-president prijst Bo omdat hij goed kon omgaan met de drukte in het Witte Huis. "Hij kon hard blaffen, maar beet nooit. Hij hield ervan om in de zomer in het zwembad te springen en was fantastisch met kinderen."

Ook deelt hij foto's van Bo in het Witte Huis: