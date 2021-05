Sadiq Khan herkozen als burgemeester van Londen

"Ik ben dankbaar dat de Londenaren het vertrouwen in mij stellen om de mooiste stad ter wereld te blijven leiden", zei Khan in zijn overwinningsspeech.

De verkiezingsoverwinning van Khan was geen verrassing. Wel is zijn voorsprong kleiner dan in 2016 . Toen werd hij de eerste moslim die in een westerse hoofdstad werd aangesteld als burgemeester.

In de campagne zei Khan dat hij vooral meer banen wil creëren in de Britse hoofdstad en het toerisme wil bevorderen. Tegenstanders verwijten hem dat hij te weinig deed tegen het toenemende geweld, vooral tussen jeugdbendes.

Khans overwinning is een van de weinige lichtpuntjes bij de regionale verkiezingen voor Labour. Vooral in het midden en noorden van Engeland, waar de partij in het verleden veel steun had, waren de verliezen groot. Dat Labour in Londen wel populair blijft komt volgens analisten door de relatief jonge en diverse bevolking.