Lovren gaat na zes seizoenen Liverpool naar FC Zenit

Dejan Lovren verruilt Liverpool voor FC Zenit. De Kroatische verdediger heeft voor drie jaar getekend bij de kampioen van Rusland.

De 57-voudig international speelde in zes seizoenen in totaal 185 wedstrijden voor de Reds, waarin hij zes doelpunten maakte. Afgelopen seizoen kwam de Kroaat tot tien optredens in de Premier League.

Met het nationale team van Kroatië bereikte hij in 2018 de WK-finale. De Kroaten eindigden uiteindelijk als tweede na een 4-2 verlies tegen Frankrijk.

Liverpool-coach Jürgen Klopp zegt in een reactie op het vertrek van Lovren dat 'een clublegende' Liverpool verlaat. "Hij was absoluut een heel belangrijk onderdeel van het team sinds ik hier werkzaam ben", aldus Klopp, die sinds 2015 aan het roer staat van de Reds, tegen de BBC.