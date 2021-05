Politiebus reed voetganger aan bij coronaprotest Barneveld

Bij het uit de hand gelopen protest tegen coronamaatregelen in Barneveld is een man aangereden door een politiebus. De aanrijding op een zebrapad is te zien op beelden, die op internet circuleren. Het is niet duidelijk of de man gewond is geraakt.

De politie bevestigt aan Omroep Gelderland dat de politiebus iemand heeft aangereden. Het incident wordt onderzocht, meldt een woordvoerder.

De beelden worden onder meer op Twitter gedeeld: