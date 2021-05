Caljouw eerste Nederlandse badmintonner op Spelen in 25 jaar

Badmintonner Mark Caljouw heeft een ticket weten te bemachtigen voor de Spelen in Tokio. Het is voor het eerst in 25 jaar dat een Nederlandse man zich in het enkelspel plaatst voor de Olympische Spelen.

Caljouw hoefde er dit weekend niet voor in actie te komen, vertelt hij in Langs de Lijn. "Het gaat op basis van een ranglijst en we hebben berekend dat ik niet meer te achterhalen ben." De badmintonner moet dus nog wel even wachten op officiële bevestiging van NOC*NSF, maar dat kan volgens Caljouw niet meer misgaan.

De 26-jarige badmintonner treedt in de voetsporen van Ron Michels, Joris Soerland en Jeroen van Dijk, die in 1996 in Atlanta uitkwamen. "Als kind droomde ik ervan naar de Spelen te gaan. Het zal anders zijn dan ik me had voorgesteld, maar ik ben heel blij."

Geschoonde ranking

De ranglijst waar Caljouw op doelt wordt ook wel de geschoonde ranking genoemd. Per land mag je een bepaald aantal badmintonners afvaardigen naar de Spelen. Staan er meer deelnemers uit hetzelfde land hoog op de ranglijst, dan schuiven de tickets door. Caljouw staat op de normale ranglijst 29ste, maar op de geschoonde ranglijst staat hij 17de. Een plek in de top-20 is genoeg.

Vrijdag werd het toernooi van Kuala Lumpur afgelast, waardoor er nog maar één toernooi is waar punten voor de olympische ranking verdiend kunnen worden.

Doel tijdens de Spelen

Caljouw is realistisch over zijn kans op een medaille in Tokio. "Het zegt natuurlijk wel iets dat ik de eerste Nederlandse man ben in hele lange tijd die naar de Spelen gaat. Het is misschien makkelijk om te zeggen, maar ik wil gewoon de beste versie van mezelf zijn en goed presteren. Ik heb vooralsnog geen doel qua resultaat."