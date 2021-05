Kampioen Internazionale wint overtuigend, Napoli voorlopig tweede

Terwijl duizenden fans zich buiten het stadion van Inter zich verzamelden om het kampioensfeest te vieren, breidde de Italiaanse kampioen de voorsprong uit naar 3-0. Alexis Sánchez maakte er twee. Aan de kant van Sampdoria deed Antonio Candreva nog een duit in het zakje waardoor de ploegen met een 3-1 tussenstand gingen rusten.

Dankzij een gelijkspel van Atalanta Bergamo afgelopen weekend, had Internazionale de scudetto al binnen . Maar de ploeg liet al snel zien de fans te willen trakteren op een overwinning. Inter, met Stefan de Vrij op de bank, kwam binnen vier minuten op voorsprong dankzij Roberto Gagliardini.

Internazionale heeft tegen Sampdoria laten zien waarom het kampioen van de Serie A geworden is. De ploeg won met 5-1 overtuigend van Sampdoria.

Na rust had de thuisploeg niets meer te vertellen tegen Inter. De ploeg liep uit naar 5-1 dankzij Andrea Pinamonti en een rake strafschop van Lautaro Martinez.

Napoli naar plek twee

In La Spezia wist Napoli zich naar een voorlopige tweede plek in de Serie A te spelen. De ploeg was met 4-1 te sterk voor laagvlieger Spezia.