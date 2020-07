Heerenveen huurt Belgisch jeugdinternational Dewaele van Anderlecht

Sieben Dewaele speelt komend seizoen bij sc Heerenveen. De Friese club huurt de 21-jarige Belgische jeugdinternational van Anderlecht.

De middenvelder debuteerde afgelopen seizoen in de Belgische Eerste Klasse en kwam vijftien keer uit voor de Belgische club. Nadat hij in december met rood van het veld was gestuurd tegen Standard Luik (1-1), kwam Dewaele niet meer in actie.

Dewaele kijkt uit naar een Nederlands avontuur. "Het is voor mij belangrijk om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen, om ervaring op te doen en progressie te maken. Ik denk dat sc Heerenveen een ideale club is om dit te bereiken."

Advies van Vlap

De Belg speelde afgelopen seizoen bij Anderlecht samen met Michel Vlap, die vorig jaar de omgekeerde weg bewandelde. "Michel heeft heel veel positieve dingen gezegd over Heerenveen, de club en de manier waarop er hier gespeeld wordt. Hij heeft me een mooi overzicht gegeven, zodat ik deze beslissing kon maken."