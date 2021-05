Handsbal topscorer Giakoumakis kost VVV-Venlo volle buit tegen RKC

Even dacht VVV-Venlo na twaalf nederlagen op rij weer eens de volle drie punten te kunnen bijschrijven. De nummer zeventien slaagde er tegen RKC Waalwijk echter niet in de 3-2 voorsprong, tien minuten voor tijd verkregen door een treffer van uitblinker Vito van Crooy, over de streep te krijgen.

Een late strafschop, nota bene veroorzaakt door topscorer Georgios Giakoumakis, deed de ploeg alsnog de das om. Door de 3-3 blijft het tegen degradatie strijden VVV net onder de rode streep staan.

Zowel VVV als RKC heeft de punten nodig en dat was te merken: er werd gespeeld om te winnen en dat leverde een boeiend schouwspel op.

Domme handsbal

De Venlonaren scoorden voor rust tweemaal op bijna identieke wijze. De door rechtsback Tobias Pachonik diep gestuurde Van Crooij zette voor en Giakoumakis (1-0) en Joshua John (2-2) tikten binnen. Tussendoor scoorden Thijs Oosting, na een subtiel passje van Ahmed Touba, en Cyril Ngonge, met een schuiver in de uiterste hoek.