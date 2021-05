Zverev in finale Madrid tegen Berrettini

Na Rafael Nadal is ook Dominic Thiem op het gravel in Madrid slachtoffer geworden van Alexander Zverev. De Duitser was in de halve finale van het masterstoernooi met 6-3, 6-4 te sterk voor Thiem.

De Oostenrijker kwam er niet aan te pas tegen Zverev. De Duitser serveerde en retourneerde beter, won de meeste lange rally's en was duidelijk de fitste van de twee. Thiem, die vanwege een voetblessure twee maanden aan de kant stond, speelde in Madrid zijn eerste gravelduels van het seizoen.

Zverev daarentegen is in goede doen in Madrid. In de kwartfinale versloeg hij gravelkoning Rafael Nadal, die het toernooi vijf keer won. De Duitser wist het toernooi ook al eens op zijn naam te schrijven, in 2018. Ook toen was hij te sterk voor Thiem.