AZ op karakter naar overwinning op Fortuna na rode kaart kort na rust

AZ heeft in de strijd om de tweede plaats met PSV met pijn en moeite van Fortuna Sittard gewonnen. De Alkmaarders, die bijna de hele tweede helft met tien man speelden, zegevierden thuis met 1-0.

Fortuna was naar Alkmaar gekomen voor drie punten en bood prima tegenstand. De thuisploeg, zonder de zieke Teun Koopmeiners en Dani de Wit en met spits Myron Boadu op de bank, had moeite om gevaarlijk te worden. Er moest een strafschop aan te pas komen om de score te openen.

Fortuna-doelman Yanick van Osch vloerde Jesper Karlsson, waarna Albert Gudmundsson - bij afwezigheid van specialist Koopmeiners - het vonnis vanaf elf meter velde. Kort daarna keerde Van Osch een inzet van Karlsson.

Rood voor Leeuwin

Na de rode kaart voor Ramon Leeuwin, die al na een kwartier de per brancard afgevoerde Tim Letschert was komen aflossen maar na het neerhalen van de doorgebroken Sebastian Polter kon vertrekken, kreeg Fortuna de overhand. Mats Seuntjens, Zian Flemming en Emil Hansson moesten echter stuk voor stuk hun meerdere erkennen in doelman Marco Bizot.

In de extra tijd verzuimde Jelle Duin, kort voor tijd ingevallen voor de fletse Calvin Stengs, oog in oog met Van Osch de 2-0 te maken, waarna de inzet van Gudmundsson in de rebound geblokt werd door Roel Janssen.