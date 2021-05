Resten van negen neanderthalers ontdekt in Italiaanse grot

Italiaanse archeologen hebben in een grot de overblijfselen gevonden van negen neanderthalers. De resten werden gevonden in de grot van Guattari in San Felice Circeo, een plaats langs de kust tussen Rome en Napels.

"Deze opgravingen kunnen licht werpen op de geschiedenis van de Italiaanse bevolking", zegt antropoloog Mario Rubini. "De neanderthaler is een fundamentele stap in de menselijke evolutie." De Italiaanse minister van Cultuur spreekt van een "buitengewone ontdekking waar in de hele wereld over zal worden gepraat".

De ontdekking werd gedaan in een deel van de grot dat tot nu toe niet was verkend. De grot werd in 1939 bij toeval gevonden door een groep arbeiders. In dat jaar werd al een schedel van een neanderthaler aangetroffen.

Hyena's

Volgens archeologen zijn de omstandigheden van 50.000 jaar geleden goed bewaard gebleven in de grot. Zo zijn duizenden overblijfselen van dieren aangetroffen, waaronder veel van hyena's.

Verder zijn botten gevonden van oerossen, neushoorns, olifanten, reuzenherten en wilde paarden. Bij veel overblijfselen zijn bijtsporen gevonden, wat erop kan duiden dat het ging om prooien die door de hyena's naar binnen werden gesleept.