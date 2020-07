NOC*NSF dreigt geldkraan naar topsportprogramma judobond dicht te draaien

Cor van der Geest, voormalig bondscoach en technisch directeur van de judobond, luidde in 2014 al eens de noodklok. Volgens hem was het geen goede zaak om alle topjudoka's naar Papendal te halen. Dat zou zorgen voor een gebrek aan concurrentie, omdat de rivaliteit tussen de verschillende clubs verdwijnt.

Na een extern onderzoek van NMC Bright naar de huidige opleidingsstructuur maakte Tjaart Kloosterboer, directeur topsport bij Judo Bond Nederland, een nieuw plan.

De RTC's moeten worden opgeheven, zodat toptalenten niet al op jonge leeftijd uit hun vaste leefomgeving worden gehaald. En de junioren in de leeftijd tussen 18 en 21 moeten worden samengebracht in een academie met een fulltime en compleet topsportprogramma op Papendal.

Kloosterboer was al zover met zijn plan dat NOC*NSF wilde investeren in het afbouwen van de RTC's. Ook de bestuursleden van de bond geloofden in de nieuwe aanpak, maar in april stak de bondsraad er alsnog een stokje voor. Volgens Erik Kniese, lid van de bondsraad, zijn zij onvoldoende, te laat en verkeerd geïnformeerd.

Haast geboden

NOC*NSF buigt zich in oktober over de definitieve verdeling van de topsportgelden voor de periode 2021-2024. Hendriks heeft de judobond nu grofweg twee opties gegeven om nog in aanmerking te blijven komen voor de financiering vanuit NOC*NSF.

Optie één: het oorspronkelijke plan van Kloosterboer en de begroting voor de vernieuwing van de opleidingsstructuur wordt alsnog definitief vastgesteld.

Optie twee: er wordt een alternatief plan met een bijbehorende begroting over de opleidingsstructuur opgesteld.

Enige haast is wel geboden. Er moet voor 1 oktober een definitief plan liggen en het moet met NOC*NSF zijn besproken tijdens een nieuw investeringsgesprek.

Als JBN geen gebruik maakt van een van deze twee mogelijkheden, wordt de geldkraan per 1 januari 2021 dichtgedraaid.