In Lelystad is een deel van een wijk afgezet en worden huizen ontruimd omdat er een verdachte lucht uit het riool komt. Volgens de brandweer gaat het niet om aardgas, maar welke stof wel geroken wordt is niet bekend.

Voor de zekerheid moeten sommige mensen hun huis uit. Zij worden opgevangen in een sporthal, anderen staan buiten te kijken naar de brandweer en de politie.