Tien straten in Lelystad ontruimd vanwege verdachte geur uit riool

In Lelystad zijn tien straten ontruimd omdat er een verdachte geur uit het riool komt. Ook is de hele woonwijk Punter afgesloten. Volgens de brandweer gaat het niet om aardgas, maar welke stof wel geroken wordt is niet bekend.

De hulpdiensten hebben vanwege de situatie een NL-Alert verstuurd. De gemeente meldt dat er uit het riool monsters zijn genomen en dat het RIVM in Bilthoven die nu gaat onderzoeken.

De gemeente vraagt bewoners van de ontruimde straten om naar vrienden of familie te gaan. Voor mensen die geen slaapplek kunnen vinden is opvang beschikbaar in hotels en een school.

De brandweer heeft een deel van de wijk afgezet en doet onderzoek: