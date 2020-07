Voetbalpodcast #105: 'Bij PSV moesten alle ramen open, tijd voor een frisse wind'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt Arno Vermeulen het nieuws van de afgelopen week met commentatoren Jeroen Grueter, Jeroen Stekelenburg en Jan Roelfs.

De commentatoren praten onder meer over de nieuwste aftraptijd in de eredivisie (zaterdag 16.30 uur), de grootste voetballers op dit moment en hun leeftijd én zijn het niet helemaal eens met de nieuwe opzet van de competitie waarin de 'grote wedstrijden' later in het jaar gepland staan.

Maar de hamvraag van de nieuwste podcast is: hoe welkom is de nieuwe trainer Roger Schmidt bij PSV?

Stekelenburg is nieuwsgierig naar wat er allemaal staat te gebeuren bij PSV. "Alles zal anders gaan daar, dus dat zal best wel even wennen zijn. Maar dit kan veel betekenen voor de ontwikkeling van individuele spelers. Het is wel de club waar ik het meest naar uitkijk en nieuwsgierig naar ben", zegt Stekelenburg.

Grueter ziet het als een welkome verandering bij PSV. "Je moet breken met het verleden gezien de prestaties van afgelopen seizoen. Je wil een stijlbreuk forceren en dus moet je alle ramen tegen elkaar openzetten zodat er een frisse wind doorheen kan waaien. Dat had PSV natuurlijk heel hard nodig", aldus Grueter.