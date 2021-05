Schotse verkiezingen: net geen absolute meerderheid, wel winst nationalisten

De Schotse nationalisten (SNP) van premier Nicola Sturgeon hebben de regionale verkiezingen gewonnen, maar de partij komt één zetel tekort voor de absolute meerderheid in het Schotse parlement. Er tekent zich in het parlement wel een meerderheid af voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum, met steun van de Green Party.

De Schotten gingen donderdag naar de stembus om een nieuw parlement (129 zetels) te kiezen. De SNP komt waarschijnlijk uit op 64 zetels en dat zijn er twee te weinig voor een meerderheid.

De partij ging de verkiezingen in met de belofte om zo snel mogelijk opnieuw een referendum over Schotse afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk te houden. Bij het vorige referendum, in 2014, stemde 55 procent voor een langer verblijf in het Verenigd Koninkrijk.

Dat was twee jaar voor het brexit-referendum dat leidde tot uittreding van het VK uit de Europese Unie. Sturgeon wil dat een onafhankelijk Schotland terugkeert in de Europese Unie.

Kiezersbelofte blokkeren

De Britse premier Johnson heeft al gezegd zo'n nieuwe raadpleging niet toe te staan. SNP-leider Sturgeon noemt het absurd "dat anderen de beloftes aan de kiezer van de winnende partij proberen te blokkeren".

Ze herhaalde dat ze voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum wil gaan. Hoe ze dat wil aanpakken, is nog niet duidelijk. Maar samen met de Green Party, die ook voorstander is van een nieuw referendum, heeft de SNP een duidelijke meerderheid in het nieuwe parlement. De Groenen staan in de prognose van de BBC op negen zetels.