BMX'er Merel Smulders slaat slag in strijd om olympisch ticket

BMX'er Merel Smulders heeft goede zaken gedaan in de strijd om het resterende ticket voor de Olympische Spelen. Smulders werd tweede bij de wereldbekerwedstrijd in Verona, terwijl haar concurrentes al in de kwartfinales uitgeschakeld werden.

Nederland mag drie vrouwen afvaardigen naar Tokio. Merel Smulders strijdt met Merle van Benthem en Ruby Huisman om het laatste startbewijs.

De wereldbekerwedstrijden in Verona (zondag is er nog een ronde) kunnen het verschil maken op de interne ranking die de bondscoaches bijhouden om te bepalen wie meegaat naar de Spelen.

De winst in Verona was voor Judy Baauw, die al een olympisch ticket op zak heeft. Laura Smulders, de zus van Merel, is ook al zeker van Tokio. Zij ging in de finale hard onderuit, maar lijkt geen ernstige blessure te hebben opgelopen.

Mannen stellen teleur

Voor de mannen liggen ook drie startbewijzen klaar, waarvan er een al in handen is van Niek Kimmann. Voor de andere twee tickets zijn Twan van Gendt, Dave van der Burg en Joris Harmsen belangrijkste kandidaten.

Van die drie is alleen Harmsen in Verona, maar hij kwam net als Kimman en Jay Schippers niet voorbij de halve finales.