Asgreen wint tijdrit in Algarve, Hayter behoudt leiderstrui ondanks val

De tijdrit in de Ronde van de Algarve is gewonnen door Kapser Asgreen. Ethan Hayter, die sinds donderdag de gele trui draagt, kwam hard ten val maar behoudt de leiderstrui.

Asgreen, die dit jaar de Ronde van Vlaanderen en de E3 Classic op zijn naam schreef, deed 23 minuten en 52 seconden over de etappe van 20,3 kilometer. De Portugees Rafael Reis had slechts drie seconden meer nodig dan de Deense wielrenner van Deceuninck-Quick-Step.

Geletruidrager Hayter leek zich ook te mengen in de strijd om de etappewinst in Portugal, maar hij gleed vlak na het eerste tussenpunt in een bocht hard onderuit. De Brit moest wisselen van fiets en verloor daarmee veel tijd. Ondanks zijn val werd Asgreen, die in 2018 bij het WK de ploegenachtervolging won, nog negende, op 1.02 van Asgreen.

Spannende slotetappe

Met nog een etappe te gaan is het spannend in de top van het klassement. Hayter begint zondag in de gele trui, met een voorsprong van 0.12 op Joao Rodrigues. Asgreen heeft een achterstand van 0.21 seconden en Thibault Guernalec moet 0.22 goed maken op Hayter.

De slotetappe begint in Albufeira en eindigt na 170 kilometer in Malhao.