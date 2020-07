Overheid spoort Britten aan om af te vallen: promoties voor junkfood grotendeels verboden

Premier Johnson zegt in een video dat hij zelf al jaren te dik was:

Na zijn opname op de intensive care vanwege zijn coronabesmetting ging hij daar wat aan doen. Nu begint hij zijn dag door te gaan rennen met zijn hond. Johnson hoopt dat zijn landgenoten vergelijkbare dingen gaan doen.

Adverteerders noemen het advertentieverbod "extreem" en "onnodig". De beroepsvereniging voor adverteerders verwacht dat het weinig effect zal hebben. "Er zijn de afgelopen 15 jaar al 70 procent minder reclames voor producten met suiker op tv en dat heeft het obesitas-probleem ook niet opgelost", zegt de vereniging tegen de BBC.

Meer dan twee derde van de bevolking heeft overgewicht of obesitas en een op de drie basisschoolleerlingen is te zwaar. "Obesitas is een van de grootste gezondheidsuitdagingen in het land", zei onderminister van Gezondheidszorg Helen Whately tegen Sky News. "Mensen met een BMI van boven de 40 hebben dubbel zo veel risico om aan de ziekte te overlijden als mensen die niet obees zijn."