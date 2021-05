Sportverenigingen hopen op versoepelingen, want leegloop dreigt

Bij Sportclub Rijssen denken ze dat snelle versoepelingen de leden binnenboord kunnen houden. Voorzitter Rohald de Jong van de voetbalvereniging ziet vooral veel senioren afhaken. "We zijn nu aan het inventariseren voor volgend seizoen wie er door wil en wie twijfelt. Best veel jongens weten het nog niet."

Sportverenigingen vrezen dat de ledenlijst volgend seizoen een stuk korter is als er niet snel versoepelingen komen. Dinsdag besluit het kabinet of op 18 mei de volgende stap gezet kan worden. Als het doorgaat, kan er onder voorwaarden binnen worden gesport en is er ook bij de buitensporten meer mogelijk.

Het OMT heeft het kabinet geadviseerd om de coronaregels pas verder te versoepelen als het aantal ziekenhuisopnames met 20 procent is gedaald. Afgelopen week lag het aantal dagelijkse opnames gemiddeld 12 procent lager dan in de week ervoor. Het is nog niet duidelijk of het kabinet dat voldoende vindt om de teugels iets te laten vieren.