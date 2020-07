Podcast De Dag: Zomerdag - Corona en de psyche

Waar velen inmiddels hun zorgen hebben laten varen, was het collectieve gevoel van dreiging de eerste maanden van de coronacrisis alomtegenwoordig. Voor sommige mensen, met bijvoorbeeld een angststoornis of depressieve gevoelens, kwam de coronacrisis extra hard aan. Maar voor een enkeling bleek er ook een positieve kant te zitten aan de virusuitbraak. In deze aflevering van De Zomerdag een terugblik op een gesprek met een patiënt met hypochondrie, het inbeelden van ziekten.

Podcast De Dag is met zomerstop tot 17 augustus. Tot dan verschijnt elke werkdag De Zomerdag, waarin een selectie van opvallende gesprekken uit de afgelopen maanden herhaald wordt.