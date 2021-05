Zeker 30 doden na aanslag bij een meisjesschool in Kabul

Bij een bomaanslag bij een meisjesschool in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Persbureau Reuters spreekt op basis van een anonieme functionaris van 40 doden.

Nog eens tientallen mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral leerlingen tussen de 11 en 15 jaar, Verwacht wordt dat het dodental verder oploopt.

Ooggetuigen zeggen dat de aanslag is gepleegd met een autobom.

Na de ontploffing werden hulpverleners geslagen en ambulances aangevallen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid riep inwoners op om ambulances vrije toegang te verlenen tot het gebied.

Buitenlandse militairen trekken zich terug

De explosie was in het westen van de stad, in een overwegend sjiitische wijk waar terreurgroep Islamitische Staat afgelopen jaren regelmatig aanslagen heeft gepleegd. De verantwoordelijkheid voor het nieuwste geweld is nog niet opgeëist.

De Taliban hebben de aanslag veroordeeld en zeggen er niets mee te maken te hebben.

Het geweld in Afghanistan is toegenomen sinds de aankondiging van de VS en de NAVO dat al hun troepen voor 11 september het land zullen verlaten. Met die terugtrekking werd vorige week zaterdag een begin gemaakt. De kans bestaat dat de veiligheid in het land verder verslechtert nu de buitenlandse troepen worden teruggehaald.