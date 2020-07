Berghuis mist eerste training Feyenoord en sluit vertrek niet uit

Onder leiding van Dick Advocaat is Feyenoord maandagochtend de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Grote afwezige op de training was aanvoerder Steven Berghuis.

Hij is herstellende van een luchtweginfectie en liet doorschemeren dat het niet helemaal zeker is dat hij komend seizoen ook in De Kuip speelt. "Dat kan ik nooit garanderen", zei hij.

Is het wel zijn intentie? "Poeh..." Er volgt een stilte. "Zoals het er nu uitziet wel, ja. Je weet nooit of er nog wat langs kan komen."

Paar nachten in het ziekenhuis

Berghuis liep tijdens zijn vakantie een bacteriële infectie in zijn long op (geen corona) en bracht zelfs een paar nachten in het ziekenhuis door. Hij is bijna klaar met een antibioticakuur van drie weken. "Het was best wel heftig."

Bekijk hieronder een fotoserie van de eerste training van Feyenoord.