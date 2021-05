Matige Twentse derby levert geen winnaar op

FC Twente-trainer Ron Jans zat voor de 500ste keer als coach van een eredivisieploeg op de bank. Een prachtige mijlpaal, maar de wedstrijd zelf was verre van memorabel.

De derby tussen FC Twente en Heracles Almelo is na een matig duel geëindigd in 1-1. Twente won maar één van zijn laatste zeventien eredivisieduels.

Zondagavond in de uitzending van Studio Sport (18.10 uur) is een uitgebreide reportage te zien over Ron Jans.