Dortmund helpt met zege op Leipzig Rekordmeister Bayern aan nieuwe titel

Bayern München begint om 18.30 uur z'n thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach als nieuwe kampioen van Duitsland. Nou ja, nieuwe...het is al de negende landstitel op rij voor de Rekordmeister (31 stuks), die niet meer te achterhalen is na de 3-2 nederlaag van achtervolger RB Leipzig bij Borussia Dortmund in de middaguren.

Met Justin Kluivert als invaller gingen de gasten op jacht naar meer. En dat kwam er ook: Amadou Haidara stuurde met een prachtige pass Hwang Hee-Chan de diepte in, waarna de Zuid-Koreaan Dani Olmo een niet te missen kans bood.

Het venijn bleek 'm echter in de staart te zitten, al had Leipzig dat kunnen voorzien. In de 87ste minuut bracht Sancho na een mooie combinatie met Raphael Guerreiro de 3-2 op het scorebord. Het was al de negentiende treffer van Dortmund dit seizoen in het laatste kwartier van de wedstrijd.