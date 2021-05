Bayern geeft titel, al zeker na nederlaag van Leipzig, glans tegen Gladbach

Bayern München-spits Robert Lewandowski - AFP

Bayern München kon vandaag z'n negende landstitel op rij veiligstellen. Bij een zege in het begin van de avond op Borussia Mönchengladbach zou de Rekordmeister zich voor de 31ste keer kampioen van Duitsland mogen noemen. Die overwinning kwam er ook - met overtuigende cijfers bovendien: 6-0 - maar was eigenlijk niet meer nodig. In de middaguren had Borussia Dortmund al de helpende hand toegestoken door thuis met 3-2 te winnen van RB Leipzig, de enige overgebleven belager van de koploper. Daardoor was Bayern München al niet meer van titelprolongatie te houden. Energieke start Het voor zijn Champions League-kansen strijdende Dortmund, dat zonder de geblesseerde topscorer Erling Haaland aantrad, kwam tegen Leipzig energiek uit de startblokken en nam al na zeven minuten de leiding. Thorgan Hazard vond Marco Reus die van de punt van het strafschopgebied richting vijandelijk doel dribbelde en hard en hoog uithaalde. Leipzig deed hardnekkige pogingen de schade te herstellen, maar de ploeg van trainer Julian Nagelsmann, die in de zomer naar uitgerekend Bayern München vertrekt, liep zich vast op de gele Dortmund-muur.

Jadon Sancho is met twee goals belangrijk voor Borussia Dortmund - EPA

Leipzig begon vol goede moed aan de tweede helft, maar die kreeg al snel een forse knauw toen Jadon Sancho Lukas Klostermann uitkapte en de 2-0 langs doelman Peter Gulacsi schoof. De hoop op een goed resultaat keerde echter terug toen kort daarop dezelfde Klostermann koppend de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam. Met Justin Kluivert als invaller gingen de gasten op jacht naar meer. En dat kwam er ook: Amadou Haidara stuurde met een prachtige pass Hwang Hee-Chan de diepte in, waarna de Zuid-Koreaan Dani Olmo een niet te missen kans bood. Het venijn bleek 'm echter in de staart te zitten, al had Leipzig dat kunnen voorzien. In de 87ste minuut bracht Sancho na een mooie combinatie met Raphael Guerreiro de 3-2 op het scorebord. Het was al de negentiende treffer van Dortmund dit seizoen in het laatste kwartier van de wedstrijd.

Jadon Sancho schuift de winnende voor Dortmund in het Leipzig-doel - Pro Shots

VfL Wolfsburg handhaafde zich op de derde plaats van de ranglijst. De ploeg van spits Wout Weghorst was in eigen huis met 3-0 te sterk voor Union Berlin. Josip Brekalo nam alle treffers voor zijn rekening. Nummer 37, 38 en 39 Bayern München vierde de verse titel met een eclatante 6-0 zege op Borussia Mönchengladbach. Al na twee minuten was het raak via Robert Lewandowski, de topscorer die jacht maakt op het record van Bayern-legende Gerd Müller. Die kwam in het seizoen 1971/1072 tot 40 doelpunten in de Bundesliga.

De 3-0 van de voet van Robert Lewandowski in de maak - AFP

De 1-0 was de 37ste voor de Poolse spits, die nog voor rust ook zijn 38ste maakte met een fraaie half omhaal. Aangever was Thomas Müller, die halverwege het eerste helft via een Gladbach-voetje de 2-0 had binnengewerkt. Kort voor de pauze had Kingsley Coman succes met een diagonale schuiver. Na de thee bleef Bayern jagen op meer doelpunten en met name exemplaren die Lewandowski kon bijschrijven. Die mocht dan ook zonder discussie aanleggen toen de bal na een handsbal op de penaltystip lag. De koele kikker maakte geen fout: 5-0 en nummertje 39 van het seizoen. Het laatste kwartier maakte de thuisploeg vol met tien man, omdat de even eerder in het veld gekomen Tanguy Nianzou de rode kaart voorgehouden kreeg wegens het neerhalen van een doorgebroken speler. Die ondertalsituatie kon Leroy Sané, eveneens een invaller, er niet van weerhouden het halve dozijn vol te maken.