Premier Rutte: Europese covid-reispas misschien pas in augustus

De covid-pas, de QR-code waarmee Europeanen deze zomer makkelijker op reis moeten kunnen in de EU, is er misschien pas in augustus. Dat heeft premier Rutte gezegd na afloop van een EU-top in Portugal. De pas zou in dat geval voor veel Nederlandse vakantiegangers te laat komen.

De EU-regeringsleiders hebben op de top lang gepraat over de coronasituatie. Premier Rutte was niet fysiek aanwezig op de top in Porto, maar deed mee van op afstand. Over de covid-pas is afgesproken dat die op 21 juni operationeel wordt en dat lidstaten dan 6 weken hebben om het systeem landelijk in te voeren.

Nog later?

Premier Rutte: "Natuurlijk gaan we proberen om die periode zo kort mogelijk te houden. Ik kan me zo voorstellen dat andere landen er belang bij hebben om dat ook te proberen, maar op zich hebben ze zes weken de tijd. En dan moet die datum van 21 juni ook nog gehaald worden, anders wordt het allemaal nog weer later."

Hij spreekt van een belofte, een streefdatum, afhankelijk van de discussie in Europa. Zo is het de vraag hoe er moet worden omgegaan met landen die inwoners gevaccineerd hebben met het Russische Spoetnik-vaccin. En verder is nog niet duidelijk hoe lang iemand immuun is die de ziekte heeft doorgemaakt. Over deze zaken moeten de lidstaten het voor 21 juni over eens worden.

Tegen die tijd is het systeem volgens de Europese Commissie ook technisch gemaakt en getest. Op 25 mei staat weer een Europese top gepland waar deze zaken aan de orde komen.

Premier Rutte streeft ernaar dat Nederland "dagen, maximaal een of twee weken" na de streefdatum klaar is voor invoering van de covid-pas. "Met zijn allen zullen we het moeten doen. Ik kan het alleen niet garanderen".