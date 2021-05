Atlético Madrid slaat aanval Barcelona af, maar stadgenoot Real kan profiteren

Atlético Madrid heeft de aanval van Barcelona op de koppositie in La Liga afgeslagen. Het bleef in Camp Nou 0-0 waardoor de ploeg van Diego Simeone het gaatje van twee punten in stand hield.

Lachende derde kan Real Madrid worden dat zondag bij winst op Sevilla naast de stadgenoot komt, maar - met nog drie speelronden voor de boeg - op basis van een beter onderling resultaat de nieuwe nummer één is.

Atlético Madrid zette al na drie minuten Marc-Andre ter Stegen aan het werk. De Duitse doelman toonde zich alert bij het schot van Thomas Lemar, maar de aanval zette wel de toon voor de eerste helft, waarin de gasten enkele keren dicht bij een doelpunt waren. De kansen bleken echter niet besteed aan Angel Correa, Marcos Llorente, Yannick Carrasco en Felipe.

Vingertoppen

De fraaiste actie kwam evenwel van Lionel Messi. De Barcelona-aanvoerder zette kort voor rust in de buurt van de middenlijn aan voor een solo, waarin hij de een na de andere Madrileen het nakijken gaf. De lange dribbel eindigde met een schot met links, waartegen keeper Jan Oblak, die aan zijn 300ste wedstrijd voor Atlético was begonnen, nog net de vingertoppen kon krijgen.

Barcelona, met Alfred Schreuder op de bank in de plaats van de geschorste Ronald Koeman, was op dat moment Sergio Busquets al kwijt. De dragende kracht op het middenveld voelde zich na een botsing met het hoofd van een tegenstander te duizelig om de strijd te kunnen voortzetten. Het duurde even voordat de thuisploeg de boel organisatorisch weer op orde had, maar Atlético wist dus niet te profiteren.

De tweede helft bood minder spektakel, al was Barcelona, dat de druk langzaam maar zeker opvoerde, wel gevaarlijk via een vrije trap van Messi en een kopbal van Gerard Piqué. Ronald Araujo vond zelfs met het hoofd het doel, maar hij stond buitenspel. Ook Ousmane Dembélé, een kwartier voor tijd in het veld gekomen voor Sergiño Dest, had geen succes met een kopbal. Hij mikte in kansrijke positie te hoog.