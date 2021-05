Wereldkampioen Ganna wint openingstijdrit Giro en pakt eerste roze trui

Filippo Ganna heeft de eerste roze trui in de Ronde van Italië veroverd. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden had voor het 8,6 km lange parcours in Turijn 8.47 nodig en was met die tijd tien tellen sneller dan zijn landgenoot Edoardo Affini (Jumbo-Visma).

In oktober vorig jaar pakte de Ineos-renner ook de eerste roze trui in de vorige editie van de Ronde van Italië.

Almeida beste klassementsrenner

Van de klassementsrenners bracht João Almeida het er het beste vanaf. Met 9.05 pakte de Deceuninck-renner respectievelijk 20 en 21 seconden op de topfavorieten voor de eindzege, Simon Yates en Egan Bernal.

Remco Evenepoel, terug in koers na een lange revalidatie nadat hij in de Ronde van Lombardije zwaar geblesseerd was geraakt, eindigde op de zevende plaats. Hij gaf 19 seconden toe op Ganna. Jos van Emden was op de zesde plaats de beste Nederlander op 18 seconden van de winnaar.

Groenewegen vond rentree 'spannend'

Dylan Groenewegen maakte in de Giro ook zijn rentree na lange tijd aan de kant gestaan te hebben. Groenewegen was tot vandaag geschorst voor het veroorzaken van een zware val in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond raakte.

"Het was even wennen, maar doet heel erg deugd. Voor mij is het misschien wel fijn om te beginnen met een proloogje om er weer een beetje in te komen. Het is voor mij echt uitkijken naar morgen. En hoe het daar gaat, dat weet ik ook niet."