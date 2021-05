Film over Nederlands-Indië toont 'de bloedige achterkant van goede bedoelingen'

Voor het eerst is er een speelfilm over het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, eind jaren 40. De Gouden Kalf winnende regisseur Jim Taihuttu werkte zeven jaar lang aan de film 'De Oost'.

Taihuttu is achterkleinzoon van een Molukse KNIL-militair die bezweek aan het eind van de strijd, in 1949. De gezinnen van de Molukse militairen werden na de oorlog ondergebracht in Nederland. De regisseur begon in 2014 met zijn research, omdat hij op school weinig had geleerd over deze periode uit de geschiedenis. "Hoe kon het dat ik niets wist over de geschiedenis van mijn eigen opa? Ik wist niet eens de reden waarom hij in Nederland was. Ik heb er ook nooit met hem over gesproken. Zoals dat wel vaker gaat met traumatische ervaringen."

Kolonie behouden

De film speelt zich af in het Nederlands-Indië van 1946, een zeer roerige periode die ook wel 'de Bersiap' wordt genoemd. Na de capitulatie van de Japanners in augustus 1945 roept Soekarno de Republiek Indonesia uit. De Indonesiërs gebruiken veel geweld tegen Nederlanders, Indische Nederlanders en Indonesiërs die met Nederlanders samenwerken.

Meer dan honderdduizend Nederlandse militairen werden naar Indonesië gestuurd om de kolonie te behouden. Taihuttu: "De film gaat over die soldaten, en ook over hoe ze het beleefden om daarna weer thuis te komen. Voor de research hebben we veel veteranen gesproken. Uit al die gesprekken bleef maar terugkomen dat die mannen echt moeite hebben gehad daarna weer mee te doen met de maatschappij. Ze hadden het gevoel dat Nederland heel snel veranderd was, veranderd was zonder hen."

Waarom zijn er zo weinig films zijn over de dekolonisatieoorlog?