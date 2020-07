Inkomensverschillen Latijns-Amerika steeds groter: ‘We gaan 15 jaar terug’

Armoede en rijkdom naast elkaar in São Paulo - AFP

De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer in Latijns-Amerika. Dat concludeert ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een nieuw rapport, waarin het waarschuwt dat de regio zomaar vijftien jaar kan teruggaan in de tijd. Inkomensongelijkheid was al een groot probleem in Latijns-Amerika, maar door de coronacrisis zijn de verschillen alleen maar groter geworden, stelt Oxfam Novib. Het fortuin van de 73 miljardairs in Latijns-Amerika is sinds het begin van de pandemie gegroeid met 48,2 miljard dollar (ongeveer 36,5 miljard euro). "Terwijl alle anderen opgesloten zitten in een poging te overleven en bang zijn om ziek te worden, verdienen miljardairs elke dag honderden miljoenen", zegt de ontwikkelingsorganisatie. Veel landen investeren daarnaast onvoldoende in publieke gezondheidszorg en er wordt nauwelijks belasting geheven op hoge vermogens, legt Esmé Berkhout van Oxfam Novib uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Quote Het is alsof er eilandjes van welvaart zijn, omringd door een zee van armoede. Correspondent Marc Bessems

De coronacrisis maakt de situatie pijnlijk zichtbaar, zegt ze. Berkhout noemt Peru als voorbeeld: "70 procent van de Peruvianen werkt in de informele sector, dus zonder fatsoenlijk contract, zonder baanzekerheid en zonder doorbetaling bij ziekte. Sinds maart zijn er in Lima alleen al twee miljoen mensen hun baan kwijtgeraakt. Zij kunnen niet meer in de stad overleven en trekken naar het platteland. Met het risico dat ze het virus nog verder verspreiden." De economische ongelijkheid leidt ook tot politieke ongelijkheid, legt Berkhout uit. "Je ziet dat een rijke elite heel veel invloed heeft op het overheidsbeleid waardoor de regels steeds meer vooral voor hun werken, en niet voor het algemene belang." Correspondent Marc Bessems ziet de inkomensongelijkheid in São Paulo in Brazilië zo ongeveer overal waar hij kijkt. "Als ik op mijn balkon sta tijdens de ochtendspits dan hoor ik de ene na de andere helikopter. Dat zijn de allerrijkste Brazilianen die naar hun werk gaan. Die willen niet in de file staan." Bessems was recent voor een reportage in een wijk waar een flatgebouw staat voor rijke mensen. "Zij hadden op elk balkon een zwembad en vanuit dat zwembad kon je zo door de bodem naar beneden kijken, de favela's in. Het is alsof er eilandjes van welvaart zijn, omringd door een zee van armoede."