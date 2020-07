Commissie: 'Milieuplannen voor Schiphol zijn niet concreet genoeg'

De plannen van het kabinet voor de groei van Schiphol zijn niet concreet genoeg om te beoordelen op milieu-effecten. Dat stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.) in een advies aan het kabinet.

De commissie zegt dat het onmogelijk is om iets te zeggen over de milieu-effecten van de plannen voor Schiphol, omdat het kabinet "geen concrete doelen" stelt. Er is wel een doel gesteld voor het verminderen van CO2, maar niet over luchtkwaliteit, geluid of bescherming van de natuur.

De commissie adviseert aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om concrete doelen te stellen en duidelijke milieugrenzen op te stellen voordat er nieuwe besluiten worden genomen voor de Nederlandse luchtvaartsector.