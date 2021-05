De uitzending van 8 mei

De Schotse nationalisten (SNP) van premier Nicola Sturgeon lijken af te stevenen op een grote overwinning bij de regionale parlementsverkiezingen. Bij een duidelijke zege komt een nieuw referendum over onafhankelijkheid dichterbij. Corona heeft de SNP daarvoor een extra argument gegeven. We bespreken de verkiezingen met de Schotse analist Gerry Hassan .

Waar crasht Chinese raket dit weekeinde op aarde?

Niemand weet precies wanneer of waar een deel van de dertig meter hoge Chinese raket, die eind vorige maand werd gelanceerd, zal neerkomen. Terwijl China vindt dat er veel paniek is om niks, maken ruimte-experts zich zorgen om de ogenschijnlijke nonchalance van het land. Volgens astronomen is het deel van de zogeheten Lange Mars 5B-raket dat hoogstwaarschijnlijk dit weekeinde crasht, een van de grootste stukken ruimtepuin die ongecontroleerd terugkeert op aarde in zo'n drie decennia. Moeten we ons zorgen maken? We spreken ruimtevaartdeskundige Marco Langbroek.