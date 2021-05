Hockeyers Bloemendaal en Kampong plaatsen zich voor finale play-offs

De wedstrijd tussen Bloemendaal en Den Bosch eindigde in een 3-0 zege. Bloemendaal had de eerste ontmoeting met Den Bosch met 5-1 gewonnen en kwam in het twee duel na een halfuur op een 1-0 voorsprong. Jasper Brinkman pushte raak uit een strafcorner, voor de eerste treffer van de middag.

De eerste wedstrijd tussen de mannen van Kampong en Bloemendaal zie je om 14.00 uur live op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De tweede finalewedstrijd, zaterdag, is ook live te zien op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1.

Den Bosch hoefde bij die stand nog niet per se te wanhopen, elke zege was immers genoeg om een allesbeslissende derde wedstrijd af te dwingen. Maar in de laatste twintig minuten maakten Yannick van der Drift en opnieuw Brinkman er 2-0 en 3-0 van en werd duidelijk dat Bloemendaal zich mocht gaan opmaken voor de play-offfinale.

Bloemendaal is de regerend landskampioen. In 2019 versloeg de ploeg Kampong, waar het dit jaar weer tegen zal strijden in de finale. De club is tevens titelhouder in de EHL, het grootste Europese clubtoernooi.