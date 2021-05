Kanovaarster Teunissen kan niet stunten op EK slalom en eindigt als zevende

Kanovaarster Lena Teunissen heeft op de EK slalom in Ivrea niet voor een stunt kunnen zorgen in de finale van de K1.

De Brabantse eindigde in het veld van tien deelneemsters als zevende. Dat was een positie beter dan vorig jaar. De 23-jarige Teunissen begon prima aan haar race en noteerde een veel snellere tussentijd dan de voor haar gestarte Poolse.

Ze toucheerde niet veel later een poortje (twee strafseconden) en raakte haar ritme volledig kwijt. Martina Wegman kwam niet door de halve finales. Ze miste halverwege haar race een poortje en was op slag kansloos. De in Nieuw-Zeeland wonende Wegman gaat wel namens Nederland naar de Spelen.