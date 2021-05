Jan Nagel zwaait af bij 50Plus met onjuiste beschuldiging aan opgestapte Den Haan

Jan Nagel (82) is afgezwaaid als partijvoorzitter van 50Plus. Deze keer definitief, zo is zijn bedoeling. Nagel nam al vaker afscheid, maar kwam dan toch weer terug als de partij in moeilijkheden verkeerde. Het leverde hem de bijnaam 'Heintje Davids' op, naar de artieste die ook geen afscheid kon nemen.

Maar op de digitale algemene ledenvergadering van 50Plus hield hij vanmiddag een afscheidsspeech. Daarin keek hij nog één keer terug op de dramatisch verlopen verkiezingscampagne. Op 17 maart verloor de partij vier van de vijf zetels. Alleen lijsttrekker Liane den Haan werd verkozen.

Die liet afgelopen donderdag weten dat ze uit de partij stapt, maar haar zetel meeneemt. Daarmee verdwijnt 50Plus uit de Tweede Kamer. Den Haan zegt gepest en tegengewerkt te zijn door het bestuur van de partij, onder leiding van oud-senator Nagel. Die zegt op zijn beurt dat het slechte stembusresultaat het gevolg is van het eigengereide optreden van Den Haan.

In zijn speech op de digitale ledenvergadering noemde Nagel het opstappen van Den Haan opnieuw zeteldiefstal, omdat ze volgens hem alleen in de Kamer is gekomen dankzij "het merk 50Plus". Hij riep haar op haar zetel terug te geven aan de partij.

In maart domeinnaam geregistreerd

De scheidend voorzitter kwam ook nog met een opmerkelijke beschuldiging aan het adres van Den Haan. "Na intensief speurwerk op internet" was hij op de registratie van de domeinnaam partijdenhaan.nl gestuit. Die registratie vond plaats op 5 maart, zo'n twee weken voor de verkiezingen.

"Was mevrouw Den Haan toen al, in plaats van met de 50Plus-campagne, bezig met de afsplitsing?", vroeg Nagel zich af. Hij toonde daarbij de stukken van de registratie.

Inmiddels is gebleken dat de domeinnaam destijds niet is geregistreerd door Den Haan, maar door cabaretier Tom Lash. Volgens hem ging het om een halve grap. Samen met een vriend besloot hij te speculeren op een afsplitsing van Den Haan. "Dat bleek een vrij goede inschatting te zijn", laat hij aan RTL Nieuws weten.

Jan Nagel wordt als voorzitter bij 50Plus opgevolgd door Peter Schut, die tot nu toe algemeen secretaris was van het hoofdbestuur. In zijn aanvaardingspeech riep hij de partijleden op om nu vooruit te kijken. "Laten we de negativiteit achter ons laten."