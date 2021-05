Twentse derby nog zonder goals • Bayern weer kampioen • 0-0 bij Barça-Atlético

De eredivisiezaterdag begint om 16.30 uur met de Twentse derby. Zowel FC Twente als Heracles kan zich nog plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. De club uit Almelo heeft daarvoor de beste papieren.

"Ik kijk er naar uit", aldus trainer Frank Wormuth op de clubwebsite. "De derby brengt toch altijd wat extra's, dat was ook tijdens het onderlinge duel in Almelo (2-2, red.) het geval. Maar als ik aan de editie van vorig seizoen in Enschede (2-3, red.) denk dan krijg ik nog steeds kippenvel. De overwinning, de beleving van onze supporters, dat was fantastisch."

"We staan na de winst van vorige week nog steeds achtste en we gaan natuurlijk vol voor de play-offs. Daarnaast zijn de spelers deze week bij de supporters langs geweest en daarbij hebben ze gemerkt hoe belangrijk de wedstrijd voor de fans is."