Spanningen rond de Twentse derby, de Spaanse topper en De Klassieker

Ron Jans zit vanmiddag tegen Heracles voor de 500ste keer als coach van een eredivisieploeg op de bank. Slechts drie coaches hebben dat eerder gehaald: Bert Jacobs, Han Berger en Barry Hughes. En het is niet zomaar een wedstrijd. Het is dé derby. FC Twente is bezig aan een matige reeks en kan een overwinning - tegen de aartsrivaal - wel gebruiken.

Fans van Heracles Almelo en FC Twente verzamelden vrijdag bij het eigen stadion om de spelers van hun favoriete team succes te wensen. De derby leeft in Twente.

