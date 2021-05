AZ op 1-0 tegen Fortuna • Geen goals in Friesland • Chelsea verpest feestje City

Sinds we tien minuten schreven dat er niets is te beleven bij de Twentse derby, is het ineens een leuke wedstrijd geworden. Twente komt tot leven heeft een drietal kansen gehad.

De grootste was voor Ilic, die tegen de paal kopte, waarna Danilo er in de rebound ook nog dichtbij was.

FC Twente-Heracles 0-0