Situatie Spaanse voetbalclub Fuenlabrada wordt steeds gekker

De Spaanse voetbalclub CF Fuenlabrada bevindt zich in een achtbaan. Figuurlijk dan, letterlijk zit de selectie met 28 coronagevallen vast in een hotel. Radeloos. De kans op promotie is hun in de tussentijd door de neus geboord.

In het laatste geval staat de club lijnrecht tegenover de Spaanse competitiehouder LaLiga, waar ook een familie-worsteling uit voortkomt. Javier Tebas Medrano is voorzitter van LaLiga en zijn zoon Javier Tebas Llanas is de advocaat van Fuenlabrada.

Vader en voorzitter door het stof

In een opmerkelijke tweet neemt vader Javier Tebas zondag alle schuld voor de situatie van Fuenlabrada op zich. "Jullie hebben alle instructies opgevolgd, ik ben hier verantwoordelijk voor. Voetbal staat bij jullie in het krijt."